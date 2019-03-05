Вийшов трейлер фінального сезону серіалу “Гра престолів”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Телеканал HBO опублікував перший трейлер восьмого, останнього сезону серіалу “Гра престолів”, який вийде на екрани 14 квітня, передає УНН.
У фінальному сезоні герої серіалу готуються протистояти Королю ночі і його армії мертвих до якої приєднався один із драконів.
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Нагадаємо, раніше телеканал HBO випустив ролик, що складається з нарізки кадрів серіалів, які вийдуть в 2019 році.
За інформацією журналу Variety, відомо, що сезон буде складатися з шести серій. При цьому в HBO працюють і над іншими проектами, пов'язаними зі всесвітом "Гри престолів".
Серіал "Гра престолів" створений за мотивами циклу романів "Пісня льоду і полум'я" Джорджа Мартіна. Прем'єра першого сезону відбулася 17 квітня 2011 року. Серіал є одним з найдорожчих проектів в історії американського телебачення.