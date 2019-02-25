HBO показав нові кадри останнього сезону "Гри престолів"

У ролику засвітилися Арья Старк (Мейсі Вільямс), Дейнеріс Таргаріен (Емілія Кларк) і Джон Сноу (Кіт Герінґтон). Крім того, на відео можна помітити дракона, що пролітає над військом.

Як повідомляв УНН, показ першої серії восьмого і заключного сезону серіалу "Гра престолів" на телеканалі HBO запланований на 14 квітня.

За інформацією журналу Variety, відомо, що сезон буде складатися з шести серій. При цьому в HBO працюють і над іншими проектами, пов'язаними зі всесвітом "Гри престолів".

Серіал "Гра престолів" створений за мотивами циклу романів "Пісня льоду і полум'я" Джорджа Мартіна. Прем'єра першого сезону відбулася 17 квітня 2011 року. Серіал є одним з найдорожчих проектів в історії американського телебачення.

Нагадаємо, раніше всеукраїнський синоптик байбак Тимко III, який живе на біологічній станції в селі Гайдари проявив свої здібності провидця на радість фанатам серіалу "Гра престолів" ефірі одного з українських телеканалів.