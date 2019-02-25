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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 5808 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 32714 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118436 просмотра

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7 марта, 17:42 • 121574 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123818 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122211 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117305 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141254 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145167 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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HBO показал новые кадры последнего сезона "Игры престолов"

HBO показал новые кадры последнего сезона "Игры престолов"

Киев  •  УНН

 • 63247 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Телеканал HBO выпустил ролик, состоящий из нарезки кадров сериалов, которые выйдут в 2019 году. В частности, в трейлер попали и новые кадры последнего, восьмого сезона, популярного сериала "Игра престолов", передает УНН.

В ролике засветились Арья Старк (Мэйси Уильямс), Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) и Джон Сноу (Кит Харингтон). Кроме того, на видео можно заметить дракона, пролетающего над войском.

Как сообщал УНН, показ первой серии восьмого и заключительного сезона сериала "Игра престолов" на телеканале HBO запланирован на 14 апреля.

По информации журнала Variety, известно, что сезон будет состоять из шести серий. При этом в HBO работают и над другими проектами, связанными со вселенной "Игры престолов".

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

Напомним, ранее всеукраинский синоптик сурок Тимка III, который живет на биологической станции в селе Гайдары проявил свои способности провидца на радость фанатам сериала "Игра престолов" эфире одного из украинских телеканалов.

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