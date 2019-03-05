Вышел трейлер финального сезона сериала "Игра престолов"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Телеканал HBO опубликовал первый трейлер восьмого, последнего сезона сериала "Игра престолов", который выйдет на экраны 14 апреля, передает УНН.
В финальном сезоне герои сериала готовятся противостоять Королю ночи и его армии мертвых к которой присоединился один из драконов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: HBO показал новые кадры последнего сезона “Игры престолов”
Напомним, ранее телеканал HBO выпустил ролик, состоящий из нарезки кадров сериалов, которые выйдут в 2019 году.
По информации журнала Variety, известно, что сезон будет состоять из шести серий. При этом в HBO работают и над другими проектами, связанными со вселенной “Игры престолов”.
Сериал “Игра престолов” создан по мотивам цикла романов “Песнь льда и пламени” Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогих проектов в истории американского телевидения.