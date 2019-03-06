Netflix экранизирует "Сто лет одиночества" Маркеса

"Netflix объявила в среду, что получила права на роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества", который был опубликован в 1967 году", - отмечает издание.

Сын романиста Родриго Гарсия, заявил, что его отец получил много предложений в течение многих лет, чтобы адаптировать книгу в фильм. Но, несмотря на уже экранизированные небольшие свои произведения, Маркес был обеспокоен тем, что роман "Сто лет одиночества" будет неумело переведенным или не полностью воспроизведенным. Автор был также благосклонным, чтобы история рассказывалась именно на испанском, так что много предложений были для него "без начала".

Издание отмечает, что исполнительными продюсерами проекта станут сыновья Маркеса.

Сериал будет снят в Колумбии, однако состав актеров пока неизвестен.

К слову, "Сто лет одиночества" считается шедевром латиноамериканской литературы в жанре магического реализма.

С момента публикации книги было продано примерно 50 млн экземпляров. Роман был переведен на 46 языков.

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