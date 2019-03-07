The New York Times включил сборник Жадана в список рекомендованных книг года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. The New York Times Book Review включил сборник стихов украинского писателя Сергея Жадана в список рекомендованных книг 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Сергея Жадана в Facebook.
Сообщается, что книга избранных стихотворений Сергея Жадана "То, чем мы живем, то, ради чего умираем" в переводе Вирляны Ткач и Ванды Фиппс выходит в свет в Yale University Press.
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Презентации книги пройдут в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии с 9 до 14 апреля.
Напомним, сын Джерома Сэлинджера опубликует неизданные произведения отца.