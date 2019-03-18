Минулого року 60% українців не прочитали жодної книжки

"Майже чверть (23%) дорослого населення України відвідали бібліотеку або книгарню хоча б один раз упродовж останнього року. Водночас упродовж останнього року більшість дорослого населення України (60%) не читали жодних книжок (електронних або друкованих) і не відвідували ані бібліотеку, ані книгарню. 13% хоч і не відвідували бібліотеку або книгарню, але читали книжку. Відвідуваність бібліотек і книгарень має значні відмінності за віком, рівнем освіти та розміром населеного пункту: частіше їх відвідують люди молодших вікових категорій, з вищим рівнем освіти та які проживають у більших населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

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Половина дорослого населення України упродовж останнього року не відвідали жодного культурного заходу.

“Подібно до читацьких практик, рівень відвідування культурних заходів має значні відмінності за віком, рівнем освіти та розміром населеного пункту: більшою мірою відвідували культурні заходи люди молодших вікових категорій, з вищим рівнем освіти та які проживають у більших населених пунктах”, — додали у інституті.

Нагадаємо, The New York Times Book Review включив збірку віршів українського письменника Сергія Жадана у список рекомендованих книг 2019 року.



