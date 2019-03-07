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В прошлом месяце в Украине подорожали овощи и фрукты

В прошлом месяце в Украине подорожали овощи и фрукты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. В феврале в Украине больше всего подорожали овощи и фрукты, тогда как рис, яйца и мясо несколько подешевели. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

По данным Госстата, в целом на потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 6,6% и 3,6%) подорожали овощи и фрукты.

До 1,9% выросли цены на продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, сахар, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло.

При этом, как подчеркнули в Госстате, до 3,6% подешевели яйца, мясо и мясопродукты, рис.

В то же время цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в том числе табачные изделия подорожали на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Напомним, темпы роста цен на овощи борщового набора в январе ускорились - до 86%.

В Украине в прошлом году существенно снизились цены на фрукты - до 17,0%.

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