В прошлом месяце в Украине подорожали овощи и фрукты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В феврале в Украине больше всего подорожали овощи и фрукты, тогда как рис, яйца и мясо несколько подешевели. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
По данным Госстата, в целом на потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 6,6% и 3,6%) подорожали овощи и фрукты.
До 1,9% выросли цены на продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, сахар, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло.
При этом, как подчеркнули в Госстате, до 3,6% подешевели яйца, мясо и мясопродукты, рис.
В то же время цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в том числе табачные изделия подорожали на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,8%.
Напомним, темпы роста цен на овощи борщового набора в январе ускорились - до 86%.
В Украине в прошлом году существенно снизились цены на фрукты - до 17,0%.