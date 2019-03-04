На початку року пришвидшилося подорожчання борщового набору
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Темпи зростання цін на овочі борщового набору у січні прискорилися - до 86% (рік до року). Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий, передає УНН.
"Зростання цін на сирі продукти харчування у січні, за даними НБУ, прискорилося до 4,0% р/р з 3,3% р/р у грудні 2018 року. Зокрема тривало прискорення зростання цін на овочі борщового набору (до 86,0% р/р)", - повідомили у НБУ.
На їхні ціни, як зазначається, вплинула недостатня пропозиція, що пояснюється несприятливою холодною погодою для зберігання овочів, а також слабким урожаєм овочів у Європі та окремих овочів вітчизняного виробництва.
Також вказано, що високими темпами зростали ціни на борошно (20,1% р/р), що пов’язано як зі зростанням цін на зовнішніх ринках, так і з обмеженими обсягами якісної сировини.
Натомість, як сказано в огляді НБУ, стримувало зростання цін на сирі продукти харчування поглиблення падіння цін на фрукти (до 19,2% р/р), що передусім відбулося завдяки високим показникам урожаю яблук, а також нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові.
Окрім того, як зазначається, тривало зниження цін на яйця (на 12,6% р/р).
Нагадаємо, зростання цін на м'ясо у січні сповільнилося.