На початку року пришвидшилося подорожчання борщового набору

"Зростання цін на сирі продукти харчування у січні, за даними НБУ, прискорилося до 4,0% р/р з 3,3% р/р у грудні 2018 року. Зокрема тривало прискорення зростання цін на овочі борщового набору (до 86,0% р/р)", - повідомили у НБУ.

На їхні ціни, як зазначається, вплинула недостатня пропозиція, що пояснюється несприятливою холодною погодою для зберігання овочів, а також слабким урожаєм овочів у Європі та окремих овочів вітчизняного виробництва.

Також вказано, що високими темпами зростали ціни на борошно (20,1% р/р), що пов’язано як зі зростанням цін на зовнішніх ринках, так і з обмеженими обсягами якісної сировини.

Натомість, як сказано в огляді НБУ, стримувало зростання цін на сирі продукти харчування поглиблення падіння цін на фрукти (до 19,2% р/р), що передусім відбулося завдяки високим показникам урожаю яблук, а також нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові.

Окрім того, як зазначається, тривало зниження цін на яйця (на 12,6% р/р).

Нагадаємо, зростання цін на м'ясо у січні сповільнилося.