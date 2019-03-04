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Зростання цін на м'ясо у січні сповільнилося

Зростання цін на м'ясо у січні сповільнилося

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Темпи зростання цін на м'ясо у січні 2019 року сповільнилися до 7% (рік до року). Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий, передає УНН.

"Нижчими темпами зростали ціни на м’ясо (7,0% р/р), що пов’язано з подальшим падінням цін на світових ринках та більш млявим, ніж зазвичай у цей період, попитом на внутрішньому ринку", - вказали у НБУ.

Також вказано, що дещо сповільнилося зростання цін на м’ясні продукти - до 10,7% р/р, що було компенсоване прискоренням зростання цін на сири та кисломолочні продукти - відповідно до 9,9% та 10,2% р/р, що відображало відповідні тенденції на зовнішніх ринках.

Додамо, за підсумками 2018 року зростання цін на м’ясні та молочні продукти уповільнилося до 11,2% р/р та 10,0% р/р відповідно під впливом зниження світових цін на ці продукти та розширення пропозиції окремих їх видів.

Нагадаємо, з початку року в Україні подешевшали свинина та курятина, яловичина - зросла в ціні.

Українські Національні Новини

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