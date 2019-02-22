В Україні впали ціни на м'ясо
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. З початку року в Україні подешевшали свинина та курятина, яловичина - зросла в ціні. Про це свідчать дані "Інфляційного барометра" станом на 22 лютого, передає УНН.
Свинина подешевшала на 5 грн - до 98,95 грн/кг, курятина - на 13 грн - до 98,92 грн/кг.
Яловичина зросла в ціні на 8,6 грн - до 136,2 грн/кг.
Інші продукти харчування із переліку соціальних суттєво зросли в ціні. Капуста подорожчала на 23 грн - до 49,2 грн/кг, хліб пшеничний - на 4,5 грн, до 31,9 грн/кг, ковбаси - на 9,6 грн, до 182,4/кг.
Незначно, але подешевшало борошно - на 0,3 грн - до 13,7 грн/кг, яйця - на 0,9 грн - до 31,4 грн/десяток, олія - на 0,5 грн - до 35,7 грн/кг.