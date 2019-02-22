В Украине упали цены на мясо
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. С начала года в Украине подешевели свинина и курятина, говядина - выросла в цене. Об этом свидетельствуют данные "инфляционные барометра" по состоянию на 22 февраля, передает УНН.
Свинина подешевела на 5 грн - до 98,95 грн/кг, курятина - на 13 грн - до 98,92 грн/кг.
Говядина выросла в цене на 8,6 грн - до 136,2 грн/кг.
Другие продукты питания из перечня социальных существенно выросли в цене. Капуста подорожала на 23 грн - до 49,2 грн/кг, хлеб пшеничный - на 4,5 грн, до 31,9 грн/кг, колбасы - на 9,6 грн, в 182,4/кг.
Незначительно, но подешевели мука - на 0,3 грн - до 13,7 грн/кг, яйца - на 0,9 грн - до 31,4 грн/десяток, масло - на 0,5 грн - до 35,7 грн/кг.