Рост цен на мясо в январе замедлился
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Темпы роста цен на мясо в январе 2019 года замедлились до 7% (год к году). Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль, передает УНН.
"Более низкими темпами росли цены на мясо (7,0% г/г), что связано с дальнейшим падением цен на мировых рынках и более вялым, чем обычно в этот период, спросом на внутреннем рынке", - указали в НБУ.
Также указано, что несколько замедлился рост цен на мясные продукты - до 10,7% г/г, что было компенсировано ускорением роста цен на сыры и кисломолочные продукты - соответственно до 9,9% и 10,2% г/г, что отражало соответствующие тенденции на внешних рынках.
Добавим, по итогам 2018 года рост цен на мясные и молочные продукты замедлился до 11,2% г/г и 10,0% г/г соответственно под влиянием снижения мировых цен на эти продукты и расширения предложения отдельных их видов.
Напомним, с начала года в Украине подешевели свинина и курятина, говядина - выросла в цене.