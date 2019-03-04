В начале года ускорился подорожание борщового набора
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Темпы роста цен на овощи борщового набора в январе ускорились - до 86% (год к году). Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль, передает УНН.
"Рост цен на сырые продукты питания в январе, по данным НБУ, ускорился до 4,0% г/г с 3,3% г/г в декабре 2018 года. В частности продолжалось ускорение роста цен на овощи борщового набора (до 86,0 % г/г)", - сообщили в НБУ.
На их цены, как отмечается, повлияло недостаточное предложение, что объясняется неблагоприятной холодной погодой для хранения овощей, а также слабым урожаем овощей в Европе и отдельных овощей отечественного производства.
Также указано, что высокими темпами росли цены на муку (20,1% г/г), что связано как с ростом цен на внешних рынках, так и с ограниченными объемами качественного сырья.
При этом, как сказано в обзоре НБУ, сдерживало рост цен на сырые продукты питания углубление падения цен на фрукты (до 19,2% г/г), что прежде всего произошло благодаря высоким показателям урожая яблок, а также низким ценам на импортируемые бананы и цитрусовые.
Кроме того, как отмечается, продолжилось снижение цен на яйца (на 12,6% г/г).
Напомним, рост цен на мясо в январе замедлился.