Ціни на фрукти торік суттєво знизилися

"Суттєво знизилися ціни на фрукти (до 17,0% р/р) насамперед завдяки високому урожаю яблук і нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові, а також ціни на яйця (на 9,5% р/р)", - вказали у НБУ.

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Водночас вищими темпами, як зазначається, зростали ціни на овочі, які входять до борщового набору (до 73,7% р/р). "Така динаміка відображала скорочення їх пропозиції через несприятливі погодні умови і низький урожай овочів у Європі та окремих овочів вітчизняного виробництва. Наприклад, ціни на цибулю зросли втричі, на капусту – вдвічі, а буряк та морква подорожчали на 74,6% р/р та 79,1% р/р відповідно", - заявили у регуляторі.

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Крім того, за даними НБУ, у 2018 році суттєво подорожчало борошно (на 20,0% р/р) через зростання цін на пшеницю на зовнішніх ринках і дещо нижчу, ніж минулого року, пропозицію якісної сировини.

Загалом зростання цін на сирі продукти харчування в 2018 році сповільнилося до 3,3% р/р порівняно з 23,5% р/р роком раніше.

Нагадаємо, в Україні зібрали майже 145 тис. ц грибів і трюфелів.