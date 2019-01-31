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В Україні зібрали майже 145 тис. ц грибів і трюфелів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Господарства усіх категорій в Україні у 2018 році виробили 144,8 тис. ц грибів та трюфелів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

З них підприємства виростили 143,2 тис. ц, а господарства населення - 1,6 тис. ц грибів та трюфелів.

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Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, у 2017 році Україна експортувала шампіньйонів та печериць на 480 тисяч доларів, що у 12,5 разу більше ніж у попередньому році.

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