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В Україні за рік на 16% зросло виробництво гречки

В Україні за рік на 16% зросло виробництво гречки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні торік у порівнянні з 2017 роком зросло виробництво гречки - на 16,3%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

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У 2018 році було вироблено 63,398 тис. тонн гречки (ядриці та січки).

Виробництво гречки у річному вимірі (грудень 2018-го до грудня 2017-го) зросло на 18,9%.

Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, гречка в Україні дешевшає уже п’ять місяців поспіль.

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