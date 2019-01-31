В Украине за год на 16% возросло производство гречки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине в прошлом году по сравнению с 2017 годом возросло производство гречки - на 16,3%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
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В 2018 году было произведено 63,398 тыс. тонн гречки (ядрицы и сечки).
Производство гречки в годовом измерении (декабрь 2018-го к декабрю 2017 года) выросло на 18,9%.
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, гречка в Украине дешевеет уже пять месяцев подряд.