В Украине собрали почти 145 тыс. ц грибов и трюфелей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Хозяйства всех категорий в Украине в 2018 году произвели 144,8 тыс. ц грибов и трюфелей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Из них предприятия вырастили 143,2 тыс. ц, а хозяйства населения - 1,6 тыс. ц грибов и трюфелей.
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Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в 2017 году Украина экспортировала шампиньонов на 480 тысяч долларов, что в 12,5 раза больше чем в предыдущем году.