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Україна торік експортувала у 12 разів більше грибів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Минулого року Україна експортувала шампіньйонів та печериць на 480 тисяч доларів, що у 12,5 разу більше ніж у попередньому році, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.

“За результатами 2017 року Україна експортувала 533 тонни шампіньйонів та печериць на 480 тисяч доларів, що у 12,5 разу більше ніж у попередньому періоді. У 2016 році цих грибів було поставлено на зовнішні ринки 42,6 тонни на 37,8 тисячі доларів”, — йдеться у повідомленні.

Найбільшими покупцями за цією групою у 2018 році були Молдова (443 тонни на 382 тисячі доларів), Білорусь (85,4 тонни на 87,1 тисячі доларів) та Румунія (1 тонна на 1,5 тисячі доларів).

Також українські шампіньйони та печериці постачалися до Ізраїлю, Грузії, Кувейту, Австрії, Панами, Словаччини, Туреччини та інших країн.

У 2017 році Україна імпортувала шампіньйонів та печериць 0,45 тонни на 0,6 тисячі доларів, у результаті чого сформовано позитивне зовнішньоторговельне сальдо за цією позицією у 479 тисяч доларів.

Нагадаємо, у січні 2018 року експорт товарів збільшився на 23,5%, а імпорт — на 31,4%, порівняно із відповідним періодом минулого року.

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