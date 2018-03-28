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Украина в прошлом году экспортировала в 12 раз больше грибов

Киев  •  УНН

 • 9798 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В прошлом году Украина экспортировала шампиньонов и печериц на 480 тысяч долларов, что в 12,5 раза больше чем в предыдущем году, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.

“По результатам 2017 года Украина экспортировала 533 тонны шампиньонов и печериц на 480 тысяч долларов, что в 12,5 раза больше, чем в предыдущем периоде. В 2016 году этих грибов было поставлено на внешние рынки 42,6 тонны на 37,8 тысячи долларов”, - говорится в сообщении.

Крупнейшими покупателями по этой группе в 2018 году были Молдова (443 тонны на 382 тысячи долларов), Беларусь (85,4 тонны на 87,1 тысячу долларов) и Румыния (1 тонна на 1,5 тысячи долларов).

Также украинские шампиньоны и печерицы поставлялись в Израиль, Грузию, Кувейт, Австрию, Панаму, Словакию, Турцию и другие страны.

В 2017 году Украина импортировала шампиньонов и печериц 0,45 тонны на 0,6 тысячи долларов, в результате чего сформировано положительное внешнеторговое сальдо по этой позиции в 479 тысяч долларов.

Напомним, в январе 2018 года экспорт товаров увеличился на 23,5%, а импорт — на 31,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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