Цены на фрукты в прошлом году существенно снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украине в 2018 году существенно снизились цены на фрукты - до 17,0% (г/г). Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за январь, передает УНН.
"Существенно снизились цены на фрукты (до 17,0% г/г) прежде всего благодаря высокому урожаю яблок и низким ценам на импортируемые бананы и цитрусовые, а также цены на яйца (на 9,5% г/г)", - указали в НБУ.
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В то же время высокими темпами, как отмечается, росли цены на овощи, которые входят в борщевой набор (до 73,7% г/г). "Такая динамика отражала сокращение их предложения из-за неблагоприятных погодных условий и низкого урожая овощей в Европе и отдельных овощей отечественного производства. Например, цены на лук выросли втрое, на капусту - в два раза, а свекла и морковь подорожали на 74,6% г/г и 79,1% г/г соответственно", - заявили в регуляторе.
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Кроме того, по данным НБУ, в 2018 году существенно подорожала мука (на 20,0% г/г) из-за роста цен на пшеницу на внешних рынках и несколько более низкого, чем в прошлом году, предложения качественного сырья.
В целом рост цен на сырые продукты питания в 2018 году замедлился до 3,3% г/г по сравнению с 23,5% г/г годом ранее.
Напомним, в Украине собрали почти 145 тыс. ц грибов и трюфелей.