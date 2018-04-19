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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МинВОТ призвало мир не признавать передачу части острова Тузла России

Киев • УНН

 • 13414 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц осуждает намерение оккупационной власти Крыма передать в собственность Российской Федерации часть территории острова Тузла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

МинВОТ призвало мир не признавать передачу части острова Тузла России

"МТОТ осуждает незаконные действия государства-агрессора и призывает мировое сообщество не признавать факт передачи части о.Тузла в собственность РФ, с целью недопущения дальнейшего пренебрежение положениями конституционно-правовых норм украинского законодательства и основных принципов международного права", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 17 апреля оккупационными властями Крыма было объявлено о намерении передать в федеральную собственность Российской Федерации территорию острова Тузла площадью 6530 м кв.

Тузла - песчаный остров площадью 3,5 кв. км в Керченском проливе.

7 января 1941 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР остров был включен в состав Крымской АССР, которая уже под названием Крымской области 19 февраля 1954 года была передана в состав Украинской ССР. В октябре 2003 года состоялся территориальный спор о праве собственности на остров между Украиной и Россией. Российские власти утверждали, что он является частью косы, которая принадлежит континентальной России, а в состав Украины в 1954 году якобы была передана только континентальная часть Крымского полуострова.

1 октября 2015 года остров был соединен с материковой Россией рабочим мостом является частью технологического моста через Керченский пролив.

Как сообщал УНН, в четверг в оккупированный Крым на так называемый Ялтинский международный экономический форум прибыли депутат немецкого Бундестага Маркус Фронмайер и вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер.

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