МінТОТ закликало світ не визнавати передачу частини острова Тузла Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб засуджує намір окупаційної влади Криму передати у власність Російській Федерації частину території острова Тузла. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МінТОТ.
“МТОТ засуджує незаконні дії держави-агресора та закликає світову спільноту не визнавати факт передачі частини о.Тузла у власність РФ, з метою недопущення подальшого нехтування положеннями конституційно-правових норм українського законодавства та основоположних принципів міжнародного права”, — йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, 17 квітня окупаційною владою Криму було оголошено про намір передати у федеральну власність Російської Федерації територію острова Тузла площею 6530 м кв.
Тузла — піщаний острів площею 3,5 кв. км в Керченській протоці.
7 січня 1941 року указом президії Верховної ради РРФСР острів був включений до складу Кримської АРСР, яка вже під назвою Кримської області 19 лютого 1954 року була передана до складу Української РСР. У жовтні 2003 року відбувся територіальний спір щодо права власності на острів між Україною і Росією. Російська влада стверджувала, що він є частиною коси, яка належить континентальній Росії, а до складу України в 1954 році начебто була передана тільки континентальна частина Кримського півострова.
1 жовтня 2015 острів був з’єднаний з материковою Росією робочим мостом, що є частиною технологічного мосту через Керченську протоку.
Як повідомляв УНН, у четвер в окупований Крим на так званий Ялтинський міжнародний економічний форум прибули депутат німецького Бундестагу Маркус Фронмайер та віце-мер австрійського міста Лінц Детлеф Віммер.