МинВОТ: семьи политзаключенных в ближайшее время получат выплаты от правительства

“Правительство одобрило это решение как временное в рамках бюджетной программы только на этот год. Мы решили выделить эти средства. Завтра они не пойдут ... я думаю, в ближайшее время несколько недель, мы завершим все бюрократические процедуры, чтобы выплатить”, — сообщил министр.

Также он добавил, что все равно нужно принять специальный закон, который бы комплексно решил проблему политзаключенных. “Почти год в парламенте лежит законопроект, который комплексно решил бы проблему политзаключенных или лиц, незаконно лишенных свободы. В этом случае в Крыму и России. Будем осенью просить депутатов, чтобы они приняли закон, в том числе в отношении тех, кто уже вышел из тюрьмы, например, Ахтема Чийгоза”, — сообщил Черныш.

Как сообщал УНН, в МинТОТ зафиксировали в июне более 450 событий по дестабилизации ситуации в Украине.