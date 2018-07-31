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МинВОТ: семьи политзаключенных в ближайшее время получат выплаты от правительства

МинВОТ: семьи политзаключенных в ближайшее время получат выплаты от правительства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что семьи украинских политзаключенных в ближайшее время получат выплаты от правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова министра, которые он сказал в эфире программы на “Радио Свобода” и публикацию “Крым.Реалии”.

“Правительство одобрило это решение как временное в рамках бюджетной программы только на этот год. Мы решили выделить эти средства. Завтра они не пойдут ... я думаю, в ближайшее время несколько недель, мы завершим все бюрократические процедуры, чтобы выплатить”, — сообщил министр.

Также он добавил, что все равно нужно принять специальный закон, который бы комплексно решил проблему политзаключенных. “Почти год в парламенте лежит законопроект, который комплексно решил бы проблему политзаключенных или лиц, незаконно лишенных свободы. В этом случае в Крыму и России. Будем осенью просить депутатов, чтобы они приняли закон, в том числе в отношении тех, кто уже вышел из тюрьмы, например, Ахтема Чийгоза”, — сообщил Черныш.

Как сообщал УНН, в МинТОТ зафиксировали в июне более 450 событий по дестабилизации ситуации в Украине.

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