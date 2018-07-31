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МінТОТ: сім'ї політв'язнів найближчим часом отримають виплати від уряду

МінТОТ: сім'ї політв'язнів найближчим часом отримають виплати від уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Міністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявив, що родини українських політв’язнів найближчим часом отримають виплати від уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на слова міністра, які він сказав в ефірі програми на “Радіо Свобода” та публікацію “Крим.Реалії”.

“Уряд схвалив це рішення як тимчасове в рамках бюджетної програми тільки на цей рік. Ми вирішили виділити ці кошти. Завтра вони не підуть ... я думаю, найближчим часом, кілька тижнів, ми завершимо всі бюрократичні процедури, щоб виплатити”, — повідомив міністр.

Також він додав, що все одно потрібно ухвалити спеціальний закон, який би комплексно вирішив проблему політв’язнів. “Майже рік у парламенті лежить законопроект, що комплексно вирішив би проблему політв’язнів або осіб, незаконно позбавлених волі. В цьому випадку в Криму і Росії. Будемо восени просити депутатів, щоб вони ухвалили закон, у тому числі щодо тих, хто вже вийшов із в’язниці, наприклад, Ахтема Чийгоза”, — повідомив Черниш.

Як повідомляв УНН, у МінТОТ зафіксували у червні понад 450 подій з дестабілізації ситуації в Україні.

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