МинВОТ до конца года примет решение по выплатам всем семьям политзаключенных

"На сегодня уже принято 56 положительных решений по тем заявлениям, которые были нами на межведомственной комиссии рассмотрены. Я надеюсь, до конца года мы сможем рассмотреть и принять решения по всем заявлениям, которые будут у нас в наличии", - рассказал чиновник.

Первый заместитель главы МинВОТ добавил, что речь идет о выплате по 100 тыс. грн семьям лиц, которых незаконно лишили свободы Российской Федерацией по политическим мотивам.

Ранее в министерстве сообщали о том, что в целом было выплачено единовременное пособие в размере 100 тыс. грн 34 семьям лиц, лишенных свободы Российской Федерацией в связи с политической или общественной деятельностью.

Напомним, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будут пытаться до конца 2018 года выплатить семьям пленных украинских моряков одноразовую денежную помощь в сумме по 100 тыс. грн.