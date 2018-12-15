МінТОТ до кінця року ухвалить рішення з виплат усім родинам політв’язнів

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Комісія при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб планує до кінця 2018 року ухвалити рішення за всіма отриманими заявами стосовно виплати одноразової грошової допомоги по 100 тис. грн сім’ям осіб, яких Росія незаконно позбавила волі. Про це розповів в ексклюзивному коментарі УНН перший заступник міністра з питань тимчасово купованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі.