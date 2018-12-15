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МінТОТ до кінця року ухвалить рішення з виплат усім родинам політв’язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Комісія при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб планує до кінця 2018 року ухвалити рішення за всіма отриманими заявами стосовно виплати одноразової грошової допомоги по 100 тис. грн сім’ям осіб, яких Росія незаконно позбавила волі. Про це розповів в ексклюзивному коментарі УНН перший заступник міністра з питань тимчасово купованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі.

МінТОТ до кінця року ухвалить рішення з виплат усім родинам політв’язнів

"На сьогодні вже прийнято 56 позитивних рішень стосовно тих заяв, які були нами на міжвідомчій комісії розглянуті. Я сподіваюся, до кінця року ми зможемо розглянути і прийняти рішення по всіх заявах, які будуть у нас в наявності", - розповів посадовець.

Перший заступник голови МінТОТ додав, що йдеться про виплату по 100 тис. грн сім’ям осіб, яких незаконно було позбавлено волі Російською Федерацією з політичних мотивів.

Раніше у міністерстві повідомляли про те, що загалом було виплачено одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тис. грн 34 родинам осіб, позбавлених свободи Російської Федерацією у зв’язку з політичною або громадською діяльністю.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб намагатимуться до кінця 2018 року виплатити сім’ям полонених українських моряків одноразову грошову допомогу у сумі по 100 тис. грн.

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