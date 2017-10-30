Минсоцполитики: более четверти населения работает неформально

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25021 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88552 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145150 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112494 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113912 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110880 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103058 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106633 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103245 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150921 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минсоцполитики: более четверти населения работает неформально

Минсоцполитики: более четверти населения работает неформально

Киев  •  УНН

 • 11468 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Украине более четверти населения работает неформально. Об этом во время выступления на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданского общества ПА Евронест заявила в своем докладе заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина.

"Более четверти населения работает неформально. Преимущественно это молодежь и люди от 60 до 70 лет. Доля женщин среди них превышает 40%, это значительный показатель", - подчеркнула она.

По данным заместителя министра, из руководителей компаний и бизнеса только 18% составляют женщины. В приоритете работы министерства в области занятости населения - повышение уровня занятости населения с 64 до 70% с обязательной разбивкой, в частности по возрасту и полу.

Как сообщал УНН, количество зарегистрированных безработных в Украине в сентябре составила 303 тыс. человек, что на 8,9 тыс. человек меньше по сравнению с августом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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