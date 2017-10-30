Минсоцполитики: более четверти населения работает неформально

"Более четверти населения работает неформально. Преимущественно это молодежь и люди от 60 до 70 лет. Доля женщин среди них превышает 40%, это значительный показатель", - подчеркнула она.

По данным заместителя министра, из руководителей компаний и бизнеса только 18% составляют женщины. В приоритете работы министерства в области занятости населения - повышение уровня занятости населения с 64 до 70% с обязательной разбивкой, в частности по возрасту и полу.

Как сообщал УНН, количество зарегистрированных безработных в Украине в сентябре составила 303 тыс. человек, что на 8,9 тыс. человек меньше по сравнению с августом.