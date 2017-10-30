Мінсоцполітики: понад чверть населення працює неформально

"Понад чверть населення працює неформально. Переважно це молодь і люди від 60 до 70 років. Частка жінок серед них перевищує 40%, це значний показник", - наголосила вона.

За даними заступника міністра, із керівників компаній та бізнесу лише 18% становлять жінки. У пріоритеті роботи міністерства в галузі зайнятості населення – підвищення рівня зайнятості населення з 64 до 70% з обов'язковою розбивкою, зокрема за віком і статтю.

Як повідомляв УНН, кількість зареєстрованих безробітних в Україні у вересні становила 303 тис. осіб, що на 8,9 тис. осіб менше, порівняно з серпнем.