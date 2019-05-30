Минском пронесся смерч
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В беларусской столице Минске накануне образовался смерч, который сорвал кровлю с одной из крыш и бросил ее на проезжую часть одной из улиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Белорусские новости".
"В Минске в районе тракторного завода образовался самый настоящий смерч. Атмосферный вихрь сорвал кровлю с одной из крыш и бросил ее на проезжую часть в районе Запорожской площади, повредив несколько автомобилей и порвав троллейбусные линии", - сообщает издание.
Сильный ливень затопил несколько улиц Минска. В частности, в настоящее море превратилась улица Мирошниченко в районе пересечения с МКАД.
Напомним, недавно в Черновицкой области в Украине пронесся мощный смерч.
Минск, район Запорожской площади. Часть конструкции частного жилого дома оказалась на проезжей части. Повреждены три автомобиля, пострадавших нет. На эту минуту - самое серьёзное из случившегося. pic.twitter.com/283JwLEmXz— 112.by МЧС Беларуси (@112by) 29 мая 2019 г.