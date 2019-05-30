Мінськом пронісся смерч

КИЇВ. 30 травня. УНН. У білоруській столиці Мінську напередодні утворився смерч, який зірвав покрівлю з одного з дахів і кинув його на проїжджу частину однієї з вулиць. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Белорусские новости".