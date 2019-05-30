Мінськом пронісся смерч
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У білоруській столиці Мінську напередодні утворився смерч, який зірвав покрівлю з одного з дахів і кинув його на проїжджу частину однієї з вулиць. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Белорусские новости".
"У Мінську в районі тракторного заводу утворився справжнісінький смерч. Атмосферний вихор зірвав покрівлю з одного з дахів і кинув його на проїжджу частину в районі Запорізької площі, пошкодивши кілька автомобілів і порвавши тролейбусні лінії", - повідомляє видання.
Сильна злива затопила кілька вулиць Мінська. Зокрема, у справжнє море перетворилася вулиця Мірошниченко в районі перетину з МКАД.
Нагадаємо, нещодавно у Чернівецькій області в Україні пронісся потужний смерч.
Мінськ, район Запорізької площі. Частина конструкції приватного житлового будинку виявилася на проїжджій частині. Пошкоджено три автомобілі, постраждалих немає. На цю хвилину - найсерйозніше з того, що сталося. pic.twitter.com/283JwLEmXz- 112.by МНС Білорусі (@ 112by) 29 травня 2019 р