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Минреинтеграции: утвержден порядок ведения Единого реестра депортированных лиц

Минреинтеграции: утвержден порядок ведения Единого реестра депортированных лиц

Киев • УНН

 • 525510 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правительство приняло Постановление о "Некоторых вопросах защиты лиц, в том числе детей, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины". Проект Постановления был разработан командой Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Минреинтеграции.

Цитата

"Постановлением утвержден Порядок создания, ведения и доступа к сведениям Единого реестра депортированных лиц.

Так, министерствам, центральным и местным органам власти, главам областных военных администраций поручено ежемесячно подавать в Национальное информационное бюро (НИБ) информацию о депортированных лицах. Именно этот орган будет отвечать за сбор и внесение таких данных в реестр", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также в соответствии с Постановлением, Национальное информационное бюро будет выполнять следующие функции:

  • будет обеспечивать обмен информацией с Международным Комитетом Красного Креста, Центральным агентством по розыску и другими международными организациями;
  • представлять интересы депортированных детей, в том числе детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с целью защиты их прав и интересов;
  • будет предоставлять Министерству иностранных дел (МИД) всю необходимую информацию для розыска и возвращения таких лиц.

При этом Министерство иностранных дел должно будет обеспечить широкое взаимодействие в этих вопросах с международными организациями.

"В свою очередь органы местной власти обязаны проводить разяснительную работу среди местного населения о важности передачи любой известной информации о пропавших взрослых и детях. Это позволит собрать как можно больше данных, а затем – облегчит их поиски и возвращение", - отметили в Минреинтеграции.

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