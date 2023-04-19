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Мінреінтеграції: затверджено порядок ведення Єдиного реєстру депортованих осіб

Мінреінтеграції: затверджено порядок ведення Єдиного реєстру депортованих осіб

Київ • УНН

 • 525517 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Уряд ухвалив Постанову про "Деякі питання захисту осіб, в тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України". Проєкт Постанови був розроблений командою Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Мінреінтеграції.

Цитата

"Постановою затверджено Порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиного реєстру депортованих осіб.

Так, міністерствам, центральним і місцевим органам влади, головам обласних військових адміністрацій доручено щомісяця подавати до Національного інформаційного бюро (НІБ) інформацію про депортованих осіб. Саме цей орган відповідатиме за збір і внесення таких даних до реєстру", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також відповідно до Постанови, Національне інформаційне бюро буде виконувати такі функції:

  • забезпечуватиме обмін інформацією з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, Центральним агентством з розшуку й іншими міжнародними організаціями;
  • представлятиме інтереси депортованих дітей, в тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою захисту їхніх прав та інтересів;
  • надаватиме Міністерству закордонних справ (МЗС) усю необхідну інформацію для розшуку та повернення таких осіб.

При цьому Міністерство закордонних справ повинно буде забезпечити широку взаємодію в цих питаннях із міжнародними організаціями.

"Своєю чергою органи місцевої влади зобов’язані проводити роз’яснювальну роботу серед місцевого населення про важливість передачі будь-якої відомої інформації про зниклих дорослих і дітей. Це дозволить зібрати якомога більше даних, а відтак – полегшить їх пошуки та повернення", - зазначили у Мінреінтеграції.

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