Минреинтеграции: Украина полностью обеспечила доступ международных организаций на территорию ОРДЛО

“Мы понимаем сложность ситуации, в которой оказались люди из-за временного закрытия КПВВ, поэтому со своей стороны делаем все, чтобы наши международные партнеры могли попасть на временно оккупированные территории Украины для предоставления той помощи, которую они сейчас в способностях предоставить.

Собственно, это мы обсуждали и во время встречи с представителями МККК и ООН две недели назад. В то же время, что мы имеем со стороны оккупационных властей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей? Они полностью заблокировали возможность международных организаций попасть на временно оккупированную территорию. Уже есть несколько таких фактов. На фоне эпидемии коронавируса это вызывает еще большие подозрения, что оккупационная администрация пытается скрыть реальное положение с заболеваемостью, заблокировав независимые каналы информации”, — подчеркнул вице-премьер.

Соответствующее разъяснение относительно гуманитарных оснований предоставления права на въезд/выезд с ВОТ направлено в Минобороны, Госпогранслужбу, Генштаб и ООС.

Резников также добавил, что: “Несколько дней назад представитель высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель обнародовал обращение к Российской Федерации и подконтрольным ей окупационным администрациям с требованием предоставить свободу передвижения через линию соприкосновения СММ ОБСЕ, организациям ООН, неправительственным организациям и МККК. Мы тоже настаиваем, что в нынешних условиях еще более важно, чтобы гуманитарная помощь продолжала доправляться людям в этих районах, а ООН, неправительственные организации и МККК должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся на всей территории Донбасса”.

Напомним, в Минреинтеграции рассказали, как ведут себя главари боевиков во время карантина по КПВВ.