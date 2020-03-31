Мінреінтеграції: Україна повністю забезпечила доступ міжнародних організацій на територію ОРДЛО

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Україна повністю забезпечила безперешкодний доступ міжнародних організацій зі свого боку на території ОРДЛО. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр-Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, зазначає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України.

“Ми розуміємо складність ситуації, в якій опинились люди через тимчасове закриття КПВВ, тому зі свого боку робимо усе, аби наші міжнародні партнери могли потрапити на тимчасово окуповані території України задля надання тої допомоги, яку вони наразі в спромозі надати.

Власне, це ми обговорювали й під час зустрічі із представниками МКЧХ та ООН два тижні тому. В той же час, що ми маємо з боку окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей? Вони повністю заблокували можливість міжнародних організацій потрапити на тимчасово окуповану територію. Вже маємо кілька таких фактів. На тлі епідемії коронавірусу це викликає ще більші підозри, що окупаційна адміністрація намагається приховати реальний стан із захворюваністю, заблокувавши незалежні канали інформації”, — наголосив віце-прем’єр.

Відповідне роз’яснення щодо гуманітарних підстав надання права на в’їзд/виїзд з ТОТ направлено до Міноборони, Держприкордонслужби, Генштабу та ООС.

Резніков також додав, що: “Кілька днів тому речник високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля оприлюднив звернення до Російської Федерації і підконтрольним їй окупаційним адміністраціям з вимогою надати свободу пересування через лінію дотику СММ ОБСЄ, організаціям ООН, неурядовим організаціям і МКЧХ. Ми теж наполягаємо, що у нинішніх умовах ще більш важливо, аби гуманітарна допомога продовжувала доставлятися людям в цих районах, а ООН, неурядові організації та МКЧХ повинні мати безперешкодний доступ до нужденних на всій території Донбасу”.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції розповіли, як поводять себе ватажки бойовиків під час карантину щодо КПВВ.

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