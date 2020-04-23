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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 32776 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 78251 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101614 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127899 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128612 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121654 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103064 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Минреинтеграции: указом Путина у украинцев в Крыму хотят забрать 9,7 тыс. земельных участков

Минреинтеграции: указом Путина у украинцев в Крыму хотят забрать 9,7 тыс. земельных участков

Киев  •  УНН

 • 16260 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На временно оккупированный Крым и Севастополь распространили действие указа Президента Российской Федерации, что позволяет изъять 9,7 тыс. земельных участков, принадлежащих гражданам Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Через 6 лет оккупации на временно оккупированный Крым и Севастополь распространено действие указа Президента РФ 9 января 2011 г., которым определяется режим земель в приграничных районах России. Это решение создает предпосылки для принудительного изъятия оккупационными властями 9,75 тыс. земельных участков, принадлежащих гражданам Украины и граничащих с Херсонской областью или находящихся в прибрежных районах временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя", - указано в сообщении.

Отмечается, что этот акт является грубым нарушением права на собственность и уже вызвал резкую критику не только со стороны Украины, но и со стороны международного сообщества. В случае попыток изъятия земельных участков Минреинтеграции настоятельно рекомендует обращаться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, МИД РФ вернуло ноты Украины относительно оккупированного Москвой Крыма.

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