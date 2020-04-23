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Мінреінтеграції: указом Путіна в українців у Криму хочуть забрати 9,7 тис. земельних ділянок

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. На тимчасово окупований Крим та Севастополь поширили дію указу президента Російської Федерації, що дозволяє вилучити 9,7 тис. земельних ділянок, що належать громадянам України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

“Через 6 років окупації на тимчасово окупований Крим і Севастополь поширено дію указу Президента РФ 9 січня 2011 р., яким визначається режим земель у прикордонних районах Росії. Це рішення створює передумови для примусового вилучення окупаційною владою 9,75 тис. земельних ділянок, які належать громадянам України і межують з Херсонською областю або знаходяться у прибережних районах тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що цей акт є грубим порушенням права на власність і вже викликав різку критику не тільки з боку України, але й з боку міжнародної спільноти. У разі спроб вилучення земельних ділянок Мінреінтеграції наполегливо рекомендує звертатися до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, МЗС РФ повернуло ноти України щодо окупованого Москвою Криму.

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