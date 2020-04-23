Мінреінтеграції: указом Путіна в українців у Криму хочуть забрати 9,7 тис. земельних ділянок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На тимчасово окупований Крим та Севастополь поширили дію указу президента Російської Федерації, що дозволяє вилучити 9,7 тис. земельних ділянок, що належать громадянам України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
“Через 6 років окупації на тимчасово окупований Крим і Севастополь поширено дію указу Президента РФ 9 січня 2011 р., яким визначається режим земель у прикордонних районах Росії. Це рішення створює передумови для примусового вилучення окупаційною владою 9,75 тис. земельних ділянок, які належать громадянам України і межують з Херсонською областю або знаходяться у прибережних районах тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що цей акт є грубим порушенням права на власність і вже викликав різку критику не тільки з боку України, але й з боку міжнародної спільноти. У разі спроб вилучення земельних ділянок Мінреінтеграції наполегливо рекомендує звертатися до Європейського суду з прав людини.
Нагадаємо, МЗС РФ повернуло ноти України щодо окупованого Москвою Криму.