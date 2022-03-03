Минреинтеграции, Минсоцполитики и Минрегионов образовали Гуманитарный штаб и обратились в ООН

Из-за этого Минсоцполитики, Минреинтеграции и Минрегионов образовали Гуманитарный штаб и обратились в ООН.

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"Все эти районы мы перечислили в нашем письме в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша, в котором просим оказать содействие в формировании гуманитарных коридоров эвакуации из районов боевых действий. Надеемся на быстрое рассмотрение вопроса в этой международной инстанции", - сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Ранее, она заявила, что центральная власть присоединится к процессу создания гуманитарных коридоров в Донецкой области.