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Мінреінтеграції, Мінсоцполітики та Мінрегіонів утворили Гуманітарний штаб та звернулися до ООН

Мінреінтеграції, Мінсоцполітики та Мінрегіонів утворили Гуманітарний штаб та звернулися до ООН

Київ • УНН

 • 76866 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Одна з найважчих гуманітарних ситуацій зараз в Херсоні та Маріуполі. Дуже потребують активної допомоги також окремі локації як на Луганщині, так і на Донеччині, повідомляє УНН з посиланням на Telegram Мінреінтеграції.

Через це Мінсоцполітики, Мінреінтеграції та Мінрегіонів утворили Гуманітарний штаб та звернулися до ООН.

Цитата

"Всі ці райони ми перелічили в нашому листі на адресу генсека ООН Антоніу Гутеррешу, в якому просимо сприяти у формуванні гуманітарних коридорів евакуації із районів бойових дій. Сподіваємося на швидкий розгляд питання у цій міжнародній інстанції", – повідомила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Раніше, вона заявила, що центральна влада долучиться до процесу створення гуманітарних коридорів на Донеччині.

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