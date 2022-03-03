Мінреінтеграції, Мінсоцполітики та Мінрегіонів утворили Гуманітарний штаб та звернулися до ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Одна з найважчих гуманітарних ситуацій зараз в Херсоні та Маріуполі. Дуже потребують активної допомоги також окремі локації як на Луганщині, так і на Донеччині, повідомляє УНН з посиланням на Telegram Мінреінтеграції.
Через це Мінсоцполітики, Мінреінтеграції та Мінрегіонів утворили Гуманітарний штаб та звернулися до ООН.
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"Всі ці райони ми перелічили в нашому листі на адресу генсека ООН Антоніу Гутеррешу, в якому просимо сприяти у формуванні гуманітарних коридорів евакуації із районів бойових дій. Сподіваємося на швидкий розгляд питання у цій міжнародній інстанції", – повідомила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
Раніше, вона заявила, що центральна влада долучиться до процесу створення гуманітарних коридорів на Донеччині.