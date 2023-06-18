Минреинтеграции: эвакуация из зон подтопления является бесплатной

Цитата

“Минреинтеграции напоминает, что эвакуация из прифронтовых территорий и зон техногенной катастрофы осуществляется бесплатно”-говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в ведомстве, государство имеет достаточно ресурсов и возможностей чтобы бесплатно эвакуировать людей и обеспечить первичную социальную поддержку: временное жилье, гуманитарную помощь и денежные выплаты, которые составляют 2 тысячи грн. на взрослых и 3 тыс. грн. на детей и лиц с инвалидностью.

Дополнение



На Херсонщине на правом берегу подтоплено 6 населенных пунктов, на временно оккупированной территории - 17 н.п. Эвакуированы 2 тыс. 783 человека, в том числе 309 детей, 80 маломобильных лиц и 284 животных.

На Николаевщине частично подтоплены 18 населенных пунктов в Баштанском районе. Остаются эвакуированными всего 832 человека, в том числе 165 детей.

Подтопленными после подрыва ГЭС остаются 41 населенный пункт в Херсонской и Николаевской областях.