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Мінреінтеграції: евакуація із зон підтоплення є безкоштовною

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Евакуація з прифронтових територій внаслідок підтоплення Каховської дамби здійснюється безкоштовно. Евакуйованим надають финансову та гуманітарну допомогу. Про це пише УНН із посиланням на Мінреінтеграції.

Мінреінтеграції: евакуація із зон підтоплення є безкоштовною

Цитата

“Мінреінтеграції нагадує, що евакуація з прифронтових територій та зон техногенної катастрофи здійснюється безкоштовно”,- йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили у відомстві, держава має достатньо ресурсів та можливостей щоб безкоштовно евакуювати людей та забезпечити первинну соціальну підтримку: тимчасове житло, гуманітарну допомогу та грошові виплати, які складають 2 тисячі грн. на дорослих та 3 тис. грн. на дітей та осіб із інвалідністю.

Доповнення

На Херсонщині на правому березі підтоплено 6 населених пунктів, на тимчасово окупованій території - 17 н.п. Евакуйовано 2 тис. 783 особи, у тому числі 309 дітей, 80 маломобільних осіб та 284 тварини.

На Миколаївщині частково підтоплені 18 населених пунктів у Баштанському районі. Залишаються евакуйованими всього 832 особи, у тому числі 165 дітей.

Підтопленими після підриву ГЕС залишаються 41 населений пункт у Херсонській та Миколаївській областях.

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