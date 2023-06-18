Мінреінтеграції: евакуація із зон підтоплення є безкоштовною
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Евакуація з прифронтових територій внаслідок підтоплення Каховської дамби здійснюється безкоштовно. Евакуйованим надають финансову та гуманітарну допомогу. Про це пише УНН із посиланням на Мінреінтеграції.
Цитата
“Мінреінтеграції нагадує, що евакуація з прифронтових територій та зон техногенної катастрофи здійснюється безкоштовно”,- йдеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили у відомстві, держава має достатньо ресурсів та можливостей щоб безкоштовно евакуювати людей та забезпечити первинну соціальну підтримку: тимчасове житло, гуманітарну допомогу та грошові виплати, які складають 2 тисячі грн. на дорослих та 3 тис. грн. на дітей та осіб із інвалідністю.
Доповнення
На Херсонщині на правому березі підтоплено 6 населених пунктів, на тимчасово окупованій території - 17 н.п. Евакуйовано 2 тис. 783 особи, у тому числі 309 дітей, 80 маломобільних осіб та 284 тварини.
На Миколаївщині частково підтоплені 18 населених пунктів у Баштанському районі. Залишаються евакуйованими всього 832 особи, у тому числі 165 дітей.
Підтопленими після підриву ГЕС залишаються 41 населений пункт у Херсонській та Миколаївській областях.