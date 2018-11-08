Минприроды убрало с рынка 59 утилизаторов ядохимикатов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министерство экологии и природных ресурсов в этом году аннулировало 59 лицензий в сфере обращения с опасными отходами, сообщает УНН.
Из них 15 аннулировано в октябре.
В целом за год эковедомство обещало проверить 130 спецпредприятий. Состоянием на сегодняшний день проверке подлежат еще 14 лицензиатов.
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Напомним, за время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складировали их на стихийных свалках, утверждают профильные эксперты.
Разрешение на проверки Минприроды получило только с 2018 года и сразу начало масштабный аудит сферы.