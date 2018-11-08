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Мінприроди прибрало з ринку 59 утилізаторів отрутохімікатів

Мінприроди прибрало з ринку 59 утилізаторів отрутохімікатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів в цьому році анулювало 59 ліцензій у сфері поводження з небезпечними відходами, повідомляє УНН.

З них 15 анульовано в жовтні.

В цілому за рік ековідомство обіцяло перевірити 130 спецпідприємств. Станом на сьогодні, перевірці підлягають ще 14 ліцензіатів.

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Нагадаємо, за час дії мораторію на перевірки бізнесу велика частина спецкомпаній перетворилася в безвідповідальних шахраїв, які замість знешкодження отрутохімікатів складували їх на стихійних звалищах, стверджують профільні експерти.

Дозвіл на перевірки Мінприроди отримало тільки з 2018 року і відразу почало масштабний аудит сфери.

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