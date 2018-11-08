Мінприроди прибрало з ринку 59 утилізаторів отрутохімікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів в цьому році анулювало 59 ліцензій у сфері поводження з небезпечними відходами, повідомляє УНН.
З них 15 анульовано в жовтні.
В цілому за рік ековідомство обіцяло перевірити 130 спецпідприємств. Станом на сьогодні, перевірці підлягають ще 14 ліцензіатів.
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Нагадаємо, за час дії мораторію на перевірки бізнесу велика частина спецкомпаній перетворилася в безвідповідальних шахраїв, які замість знешкодження отрутохімікатів складували їх на стихійних звалищах, стверджують профільні експерти.
Дозвіл на перевірки Мінприроди отримало тільки з 2018 року і відразу почало масштабний аудит сфери.