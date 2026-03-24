Минобразования привлекло более €25 млн от ЕС на безопасность и модернизацию детских садов
Киев • УНН
Еврокомиссия профинансирует строительство укрытий и инклюзивных пространств для 2000 детей. Проект First Steps Forward начнется в апреле 2026 года.
Европейская комиссия выделила 25 млн евро на модернизацию украинских детских садов в рамках инициативы "First Steps Forward". Средства будут направлены на строительство укрытий, создание безбарьерной среды и обновление игровых пространств, что позволит вернуть к очному обучению более 2 000 воспитанников. Об этом сообщает Министерство образования и науки, пишет УНН.
Подробности
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой объяснил значение этих инвестиций: "25 миллионов евро в рамках "First Steps Forward" будут инвестированы для создания безопасной среды и комплексной модернизации помещений учреждений дошкольного образования в соответствии с новыми подходами и стандартами образования".
В рамках финансирования будет реализовано:
- поддержка общин и работников сферы дошкольного образования
- обустройство укрытий двойного назначения
- комплексное обновление помещений учреждений дошкольного образования с акцентом на создание безбарьерной среды
- обустройство безопасных и функциональных пространств для обучения, игры и развития детей
Общины для участия в проекте будут отбираться с помощью цифровой системы на основе реальных потребностей. Наибольшее внимание будет уделяться регионам, где доступ к образованию критически ограничен, что мешает родителям вернуться к работе. Реализация инициативы начнется в апреле 2026 года и продлится три года.
Ранее в этот сектор уже было привлечено 30 млн долларов через программу LEARN. Новое финансирование от ЕС позволит расширить эти усилия капитальными инвестициями. Проект является частью евроинтеграционного пути Украины, поскольку модернизация детских садов соответствует стандартам ЕС относительно инклюзивной и ориентированной на ребенка образовательной среды.
