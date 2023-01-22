Минобороны рф заявляет, что в московской области прошли учения сил ПВО

Сообщается, что по данным ведомства, в учениях в московской области приняли участие более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Дополнение

Ранее сообщалось, что возле резиденции путина разместили ПВО.

О возможном размещении систем ПВО в Москве пишет и американский Институт изучения войны (ISW). По его версии, они появились не из-за угрозы атаки украинских дронов.

Агентство Bloomberg сообщало, что российские власти стали размещать установки ПВО в Москве и ее пригородах после нескольких атак беспилотников в декабре прошлого года.