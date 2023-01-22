Минобороны рф заявляет, что в московской области прошли учения сил ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Минобороны россии заявили, что в московской области прошли учения сил противовоздушной обороны: расчеты зенитных ракетных систем С-300 учились «отражать воздушные атаки на важные военные, промышленные и административные объекты». Об этом сообщает Медуза со ссылкой на министерство обороны рф, передает УНН.
Сообщается, что по данным ведомства, в учениях в московской области приняли участие более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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Ранее сообщалось, что возле резиденции путина разместили ПВО.
О возможном размещении систем ПВО в Москве пишет и американский Институт изучения войны (ISW). По его версии, они появились не из-за угрозы атаки украинских дронов.
Агентство Bloomberg сообщало, что российские власти стали размещать установки ПВО в Москве и ее пригородах после нескольких атак беспилотников в декабре прошлого года.