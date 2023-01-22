Міноборони рф заявляє, що в московській області відбулися навчання сил ППО

Повідомляється, що за даними відомства, у навчаннях у московській області взяли участь понад 150 військовослужбовців і понад 30 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що біля резиденції путіна розмістили ППО.

Про можливе розміщення систем ППО в Москві пише і американський Інститут вивчення війни (ISW). За його версією, вони з'явилися не через загрозу атаки українських дронів.

Агентство Bloomberg повідомляло, що російська влада почала розміщувати установки ППО в Москві та її передмістях після кількох атак безпілотників у грудні минулого року.