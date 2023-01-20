Возле резиденции путина разместили ПВО: у Зеленского отреагировали
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Еще один комплекс противовоздушной обороны засняли в москве — до резиденции российского диктатора владимира путина в ново-огарево от него всего 10 км. Об этом сообщает Telegram-канал «Сирена», передает УНН.
Видео размещенной установки, как заявляется, было снятое очевидцем еще 6 января рядом с поселком заречье одинцовского городского округа москвы. Резиденция путина в ново-огарево находится в 10 километрах от места размещения установки.
Как сообщил читатель, он обнаружил установку из-за громкого звука. По его предположению, это «Панцирь С1».
«Вечером 19 января в российских телеграм-каналах начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в москве. Вместе с установкой в заречье их уже минимум пять», - говориться в сообщении.
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал размещение в москве на крышах жилых домов ПВО «Панцирь-С1» задав два вопроса:
· Не хочет ли лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российском ПВО в жилых кварталах?
· Не хочет ли путин/песков еще раз объяснить концепцию «трехдневной СВО» и доказать, что «все по плану»?
Дополнение
В россии начали обсуждать защиту москвы от украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, рашистский военный эксперт, директор музея войск ПВО юрий кнутов рассказал о деталях защиты кремлевской столицы.