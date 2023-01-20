Возле резиденции путина разместили ПВО: у Зеленского отреагировали

Видео размещенной установки, как заявляется, было снятое очевидцем еще 6 января рядом с поселком заречье одинцовского городского округа москвы. Резиденция путина в ново-огарево находится в 10 километрах от места размещения установки.

Как сообщил читатель, он обнаружил установку из-за громкого звука. По его предположению, это «Панцирь С1».

«Вечером 19 января в российских телеграм-каналах начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в москве. Вместе с установкой в заречье их уже минимум пять», - говориться в сообщении.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал размещение в москве на крышах жилых домов ПВО «Панцирь-С1» задав два вопроса:

· Не хочет ли лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российском ПВО в жилых кварталах?

· Не хочет ли путин/песков еще раз объяснить концепцию «трехдневной СВО» и доказать, что «все по плану»?

Дополнение

В россии начали обсуждать защиту москвы от украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, рашистский военный эксперт, директор музея войск ПВО юрий кнутов рассказал о деталях защиты кремлевской столицы.