Біля резиденції путіна розмістили ППО: у Зеленського відреагували
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Ще один комплекс протиповітряної оборони зняли в москві — до резиденції російського диктатора володимира путіна в ново-огарьово від нього всього 10 км. Про це повідомляє Telegram-канал «Сирена», передає УНН.
Відео розміщеної установки, як заявляється, було зняте очевидцем ще 6 січня поруч із селищем заріччя одинцовського міського округу Москви. Резиденція путіна в ново-огарьово розташована за 10 кілометрів від місця розміщення установки.
Як повідомив читач, він виявив установку через гучний звук. За його припущенням, це «Панцир С1».
«Увечері 19 січня в російських телеграм-каналах почали з'являтися фото і відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель і вільних майданчиках у Москві. Разом з установкою в заріччі їх уже мінімум п'ять», - йдеться в повідомленні.
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував розміщення в москві на дахах житлових будинків ППО «Панцир-С1» поставивши два запитання:
· Чи не хоче лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право і російське ППО в житлових кварталах?
· Чи не хоче путін/пєсков ще раз пояснити концепцію «триденної СВО» і довести, що «все за планом»?
Доповнення
У росії почали обговорювати захист москви від українських безпілотних літальних апаратів. Зокрема, рашистський військовий експерт, директор музею військ ППО юрій кнутов розповів про деталі захисту кремлівської столиці.