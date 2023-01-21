Bloomberg: системы ПВО в Москве установили после атак дронов на авиабазы под Рязанью и в Энгельсе

Детали

В соцсетях появляется все больше сообщений об установке зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны в разных районах Москвы и ближнего Подмосковья. На фотоснимках и видео, распространяемых в сети, видно, что вооружение размещают даже на крышах домов. Власти происходящее не комментируют.

По данным анонимных источников Bloomberg, развертывать системы ПВО в Москве стали после атак беспилотников по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области.

Они должны дополнить уже существующие системы ПВО, размещенные вокруг столицы, пишет агентство.

Официально Украина не брала на себя ответственность за атаки на стратегические авиабазы. От Энгельса до линии фронта в Украине - около 700 километров, от Дягилево - около 500. По официальным данным, на вооружении ВСУ нет средств поражения такой дальности.

Напомним

Спутниковые снимки не показывают явных повреждений на российской авиабазе "Энгельс" после атак беспилотниками 26 и 29 декабря, но наблюдается значительное снижение активности российской дальней авиации.